Julius Meinl erweitert seine preisgekrönte Bio-Fairtrade-Linie um industriell kompostierbare Kapseln bei HostMilano

Die Originals Bio Fairtrade-Linie Die Einführung der Kapseln beginnt mit Danube Delight - eine von drei Mischungen im Sortiment - mit einem reichhaltigen, intensiven Geschmack, bei dem eine dunkle Schokoladenbasis auf würzige Noten von Muskatnuss trifft.

WIEN, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Premium-Kaffeemarke Julius Meinl hat ihre doppelt zertifizierte The Originals Bio Fairtrade Linie für die Gastronomie mit der Einführung von industriell kompostierbaren Profi-Kapseln erweitert. Diese jüngste Ergänzung baut auf dem preisgekrönten Sortiment an Bohnen und gemahlenem Kaffee auf und unterstreicht das Engagement des Unternehmens als zuverlässiger Partner, der Spitzenqualität, außergewöhnlichen Geschmack und nachhaltige Kaffeelösungen für alle Serviergelegenheiten bietet.

Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Röstung hergestellt, sind die The Originals Bio Fairtrade Kaffeemischungen ein Beispiel für echte Handwerkskunst. Die preisgekrönte Produktlinie hat sich schnell zu einer vertrauenswürdigen Wahl für B2B-Kunden entwickelt, die hochwertigen Bio-Kaffee aus ethischen Quellen suchen, um ihren Gästen außergewöhnliche Qualität zu bieten und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft für die Branche zu unterstützen.

Die Doppelzertifizierung garantiert den Bauern einen stabilen Mindestpreis sowie eine Fairtrade-Prämie und eine Bio-Differenzierung, die die Genossenschaften in ihre Gemeinden, Infrastruktur und Nachhaltigkeitsprojekte investieren.

Industriell kompostierbare Zertifizierung

„Wir bei Julius Meinl wollten über die traditionelle Idee von „bean to cup" hinausgehen und einen bedeutenden Schritt in Richtung Schließung des Kreislaufs für kapselbasierte Kaffeeerlebnisse machen", sagte Lazar Glasnovic, Head of Field Quality. "Unser Ziel war es, eine Kapsel zu entwickeln, die nicht nur den außergewöhnlichen Geschmack bietet, für den unsere Marke bekannt ist, sondern auch eine nachhaltige Wahl für unsere Kunden und die Umwelt darstellt."

Bei der industriellen Kompostierung wird organisches Material in einer kontrollierten Umgebung effizient abgebaut. Dabei entsteht nährstoffreicher Kompost, der die Gesundheit des Bodens verbessert, die Fruchtbarkeit erhöht und die Wasserrückhaltung verbessert. Im Gegensatz dazu verhindern die anaeroben Bedingungen von Deponien die ordnungsgemäße Zersetzung organischer Abfälle und erzeugen stattdessen Methan - ein Treibhausgas, das 28-mal stärker ist als Kohlendioxid.