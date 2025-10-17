Türkische Lira fällt auf Rekordtief – Abwertung setzt sich fort

Emre Akcakmak, Senior Portfolio Advisor bei der East Capital Group, kommentierte die Entwicklung gegenüber Bloomberg wie folgt: "Die Abwertung der Lira ist keine Überraschung – die Währung hat seit 2023 fast täglich neue Tiefststände gegenüber dem US-Dollar erreicht." Für Investoren seien vor allem zwei Aspekte entscheidend: Erstens, ob die Zentralbank genügend Reserven hat, um eine geordnete Abwertung zu steuern. Und zweitens, mit welchem Tempo die Lira an Wert verliert.

Am Freitagmorgen fiel die Lira zunächst um 0,2 Prozent auf 41,9500 Lira je US-Dollar, erholte sich jedoch kurz darauf, um dann erneut zu fallen. Um 10:55 Uhr Ortszeit in Istanbul notierte sie bei 41,8225 Lira je US-Dollar, was einem Minus von 0,3 Prozent entspricht. In diesem Jahr hat die Lira bereits 16 Prozent ihres Wertes verloren und steuert auf die 15. Woche mit Verlusten in Folge zu.

Die türkische Zentralbank verfolgt unter Präsident Erdoğan eine unorthodoxe Geldpolitik, bei der Zinssenkungen trotz hoher Inflation im Vordergrund stehen. Diese Strategie hat zu einer erheblichen Abwertung der Lira geführt, da das Vertrauen in die Währung schwand. Das Ziel besteht darin, die Verluste der Lira unterhalb der Verbraucherpreis-Inflation zu halten.

Laut einer Analyse von Morgan Stanley könnte die Zentralbank das Tempo der Lira-Abwertung verringern, um die Inflation zu bekämpfen und gleichzeitig die realen Zinsen hoch zu halten. Die jährliche Inflationsrate in der Türkei ist im September erstmals seit mehr als einem Jahr gestiegen.

Trotz der Abwertung bleibt die implizite Volatilität auf dem Währungsmarkt zwischen Dollar und Lira gering und bewegt sich nahe dem niedrigsten Stand seit März. In den letzten sechs Monaten verlor die Lira im Durchschnitt etwa 0,08 Prozent pro Tag, wie aus Berechnungen von Bloomberg hervorgeht.

Die Entwicklungen rund um die Lira werfen ein Schlaglicht auf die wachsenden wirtschaftlichen Herausforderungen der Türkei und die schwierige Balance, die die Zentralbank zwischen Abwertung und Inflationsbekämpfung wahren muss.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung USD/TRY wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 41,91TRY auf Forex (17. Oktober 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.



