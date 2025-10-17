Contintal gefragt - Profitabilität kommt gut an

Continental habe nun aber gezeigt, was ein echter Branchenvorreiter sei, schrieb Analyst Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion auf die Resultate von Continental. Dabei erwähnte er Pirelli ebenso positiv. Die Marken seien stark genug, auch in insgesamt eher schwierigen Zeiten dem Gegenwind für die Profitabilität zu trotzen. Aktuell komme Gegenwind durch Zölle./mis/jha/

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 57,94 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,72 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00Euro. Von den letzten 5 Analysten der Continental Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 80,00Euro was eine Bandbreite von -14,76 %/+36,38 % bedeutet.