    Contintal gefragt - Profitabilität kommt gut an

    Für Sie zusammengefasst
    • Continental überzeugt mit starkem Q3-Ergebnis.
    • Aktienkurs steigt um 5% auf 57,50 Euro.
    • Analysten loben Conti als Branchenvorreiter.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat die Anleger an der Börse mit einem überraschend starken dritten Quartal überzeugt. Der Aktienkurs legte am Freitagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut fünf Prozent auf 57,50 Euro zu, während sich für den Dax Verluste abzeichneten.

    Damit würden die Conti-Papiere im Hauptgeschäft die jüngste Kursdelle wettmachen. Eine Senkung des Jahresausblicks durch den Rivalen Michelin hatte die gesamte Branche belastet.

    Continental habe nun aber gezeigt, was ein echter Branchenvorreiter sei, schrieb Analyst Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion auf die Resultate von Continental. Dabei erwähnte er Pirelli ebenso positiv. Die Marken seien stark genug, auch in insgesamt eher schwierigen Zeiten dem Gegenwind für die Profitabilität zu trotzen. Aktuell komme Gegenwind durch Zölle./mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 57,94 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,72 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00Euro. Von den letzten 5 Analysten der Continental Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 80,00Euro was eine Bandbreite von -14,76 %/+36,38 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
