Dell Technologies Registered (C) - Aktie im Blickpunkt - 17.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die Dell Technologies Registered (C) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,09 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Dell Technologies Registered (C)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +20,69 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,21 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,86 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Dell Technologies Registered (C) um +14,16 % gewonnen.

Dell Technologies Registered (C) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,21 % 1 Monat +17,86 % 3 Monate +20,69 % 1 Jahr +8,97 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Es gibt 339 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,92 Mrd. wert.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.