Tomra Systems Aktie verliert deutlich an Wert - -8,90 % - 17.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Tomra Systems Aktie. Mit einer Performance von -8,90 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Tomra Systems ist ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft, spezialisiert auf Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien. Mit innovativen Sensorlösungen und globaler Präsenz hebt es sich von Konkurrenten wie Envipco ab.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Tomra Systems Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -16,98 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,37 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,54 % verloren.

Tomra Systems Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,57 % 1 Monat -14,37 % 3 Monate -16,98 % 1 Jahr -8,79 %

Informationen zur Tomra Systems Aktie

Es gibt 296 Mio. Tomra Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,26 Mrd. wert.

Tomra Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tomra Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tomra Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.