Adidas-Bonus-Zertifikat mit 20%-Chance und 29% Sicherheitspuffer

Wegen der vor allem in Schwellenländern positiven Wachstumsaussichten des Sportartikelhersteller bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 274 Euro (UBS) ihre Kaufempfehlungen für die Adidas-Aktie.

Die Adidas-Aktie befand sich seit Ende Juli 2025 wegen der US-Zölle und der nicht angehobenen Jahresprognosen massiv unter Druck. Nach ihrem Jahrestief vom 7. August 2025 bei 160,75 Euro konnte sich die Aktie im freundlichen Marktumfeld wieder deutlich auf ihr aktuelles Niveau bei 184,80 Euro erholen.

Die Anlage-Idee: Anleger, die eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte Adidas-Aktie in Erwägung ziehen und die das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren wollen und dennoch Renditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen möchten, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf den Kauf eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der Adidas-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen hohe Jahresbruttorenditen erzielen.

Die Funktionsweise: Wenn die Adidas-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 135 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Dezember 2026 mit dem Bonuslevel in Höhe von 250 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Adidas-Aktie (ISIN: DE000PJ8EH45) befindet sich die Barriere bei 135 Euro. Bei 250 Euro wurden Bonuslevel und Cap angebracht. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Bewertungstag ist der 18. Dezember 2026, am 24. Dezember 2026 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim Adidas-Aktienkurs von 189,75 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 208,30 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 208,30 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2026 einen Bruttoertrag von 20 Prozent (gleich 17 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 28,85 Prozent auf 135 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die Adidas-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 135 Euro und die Aktie notiert an diesem Tag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 208,30 Euro fixiert, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Anlageprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.