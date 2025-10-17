Standard Lithium Aktie kommt unter die Räder - 17.10.2025

Die Standard Lithium Aktie ist bisher um -19,07 % auf 3,7350€ gefallen. Das sind -0,8800 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Standard Lithium fokussiert sich auf die nachhaltige Lithiumproduktion und setzt auf innovative Technologien, um sich im wachsenden Markt zu differenzieren.

Obwohl die Standard Lithium Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +64,15 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Standard Lithium Aktie damit um -3,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +54,47 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Standard Lithium um +173,38 % gewonnen.

Standard Lithium Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,43 % 1 Monat +54,47 % 3 Monate +64,15 % 1 Jahr +96,89 %

Informationen zur Standard Lithium Aktie

Es gibt 204 Mio. Standard Lithium Aktien. Damit ist das Unternehmen 749,86 Mio. wert.

VANCOUVER, British Columbia, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Standard Lithium Ltd. (“Standard Lithium” or the “Company”) (TSXV: SLI) (NYSE.A: SLI), a leading near-commercial lithium company, announced the pricing of its previously announced …

Standard Lithium Aktie jetzt kaufen?

Ob die Standard Lithium Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Standard Lithium Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.