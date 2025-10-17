Besonders beachtet!
Almonty Industries Aktie tiefrot - 17.10.2025
Am heutigen Handelstag muss die Almonty Industries Aktie bisher Verluste von -9,62 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.
Almonty Industries Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025
Einen schwachen Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Sie fällt um -9,62 % auf 6,5800€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Almonty Industries-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +69,97 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +4,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +74,15 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Almonty Industries einen Anstieg von +416,01 %.
Almonty Industries Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,49 %
|1 Monat
|+74,15 %
|3 Monate
|+69,97 %
|1 Jahr
|+410,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie, die kürzlich von 9 auf 6 Euro gefallen ist. Viele Teilnehmer halten die aktuellen KGV-Erwartungen für überzogen und sehen keine fundamentalen Veränderungen, die den Anstieg rechtfertigen würden. Die allgemeine Marktstimmung ist skeptisch, und einige Nutzer betrachten die Rücksetzer als Möglichkeit, während andere vor weiteren Verlusten warnen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Almonty Industries eingestellt.
Zur Almonty Industries Diskussion
Informationen zur Almonty Industries Aktie
Es gibt 217 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,42 Mrd. wert.
Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?
