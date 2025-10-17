Almonty Industries Aktie tiefrot - 17.10.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Almonty Industries-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +69,97 % zu Buche.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Sie fällt um -9,62 % auf 6,5800€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +4,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +74,15 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Almonty Industries einen Anstieg von +416,01 %.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,49 % 1 Monat +74,15 % 3 Monate +69,97 % 1 Jahr +410,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie, die kürzlich von 9 auf 6 Euro gefallen ist. Viele Teilnehmer halten die aktuellen KGV-Erwartungen für überzogen und sehen keine fundamentalen Veränderungen, die den Anstieg rechtfertigen würden. Die allgemeine Marktstimmung ist skeptisch, und einige Nutzer betrachten die Rücksetzer als Möglichkeit, während andere vor weiteren Verlusten warnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 217 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,42 Mrd. wert.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.