    Almonty Industries Aktie tiefrot - 17.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Almonty Industries Aktie bisher Verluste von -9,62 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.

    Almonty Industries Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Sie fällt um -9,62 % auf 6,5800. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Almonty Industries-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +69,97 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +4,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +74,15 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Almonty Industries einen Anstieg von +416,01 %.

    Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,49 %
    1 Monat +74,15 %
    3 Monate +69,97 %
    1 Jahr +410,26 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie, die kürzlich von 9 auf 6 Euro gefallen ist. Viele Teilnehmer halten die aktuellen KGV-Erwartungen für überzogen und sehen keine fundamentalen Veränderungen, die den Anstieg rechtfertigen würden. Die allgemeine Marktstimmung ist skeptisch, und einige Nutzer betrachten die Rücksetzer als Möglichkeit, während andere vor weiteren Verlusten warnen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Almonty Industries eingestellt.

    Zur Almonty Industries Diskussion

    Informationen zur Almonty Industries Aktie

    Es gibt 217 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,42 Mrd. wert.

    Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Almonty Industries

    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
