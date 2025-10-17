Critical Infrastructure Technologies Aktie hebt ab - 17.10.2025

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Critical Infrastructure Technologies Aktie damit um -41,15 % günstiger geworden.

Die Critical Infrastructure Technologies Aktie konnte bisher um +6,10 % auf 0,8700€ zulegen. Das sind +0,0500 € mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Zeitraum Performance 1 Woche -41,15 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Critical Infrastructure Technologies Aktie, insbesondere nach positiven Nachrichten über ein Patent. Nutzer äußern unterschiedliche Meinungen zur kurzfristigen Prognose und berichten von Verlusten, während sie Stop-Loss-Orders in Betracht ziehen. Die Teilnahme an der European Defence Week wird als potenzieller Vorteil für die Aktie angesehen, und es werden technische Handelsstrategien diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Critical Infrastructure Technologies eingestellt.

Es gibt 83 Mio. Critical Infrastructure Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,29 Mio. wert.

EU plant Drohnenabwehr bis 2026 – CiTech liefert möglicherweise die Technik dazu. Mit internationaler Patentabdeckungen und Einladung nach Paris rückt das Unternehmen ins Zentrum der europäischen Defence-Agenda.

Vancouver, British Columbia – 17. Oktober 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein Entwickler autonomer mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen …

