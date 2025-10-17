    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    DroneShield Aktie gerät unter starken Druck - 17.10.2025

    Am 17.10.2025 ist die DroneShield Aktie, bisher, um -8,85 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Die DroneShield Aktie notiert aktuell bei 2,4200 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,85 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2350  entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die DroneShield-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +30,26 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -29,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,43 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +471,43 % gewonnen.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -29,44 %
    1 Monat +41,43 %
    3 Monate +30,26 %
    1 Jahr +300,63 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die zuletzt auf 4,62 AUD fiel. Nutzer äußern Bedenken über fehlende Aufträge und die Bewertung von Produkten. Es wird spekuliert, dass die Aktie nach einem Anstieg von 140% abkühlen muss, während die Chartanalyse auf eine Stabilisierung zwischen 2,3 und 2,4 AUD hinweist. Die fundamentalen Aspekte und die Abhängigkeit von zukünftigen Aufträgen sind zentrale Themen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,17 Mrd. wert.

    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


