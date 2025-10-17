    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz von Volvo im Q3 um 5% auf 110,7 Mrd SEK gesunken
    • Operativer Gewinn fiel auf 11,7 Mrd SEK, Marge gesenkt
    • Auftragseingang um 14% zurück, Nordamerika betroffen
    Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo
    Foto: BGStock72 - stock.adobe.com

    GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der schwedische Lkw-Bauer Volvo hat im dritten Quartal wegen der US-Zölle einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen und deutlich weniger verdient. Der Umsatz fiel gegenüber dem Vorjahresquartal um fünf Prozent auf 110,7 Milliarden schwedische Kronen (rund 10 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag in Göteborg mitteilte. Ohne Wechselkurseffekte stieg der Erlös um ein Prozent.

    Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn fiel auf 11,7 Milliarden Kronen von zuvor 14,1 Milliarden. Die entsprechende Marge sank um 1,4 Prozentpunkte auf 10,6 Prozent. Unter dem Strich sackte der Gewinn von 10,1 auf 7,6 Milliarden Kronen ab.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volvo B Fria!
    Long
    232,88€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 7,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    303,53€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 6,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im dritten Quartal lieferte Volvo mit 44.631 Lkws vier Prozent weniger Trucks aus als ein Jahr zuvor. Deutliche Rückgänge gab es dabei in Nord- und Südamerika, während in den anderen Regionen mehr Fahrzeuge ausgeliefert wurden.

    Der Auftragseingang ging um 14 Prozent auf insgesamt 37.134 Lkw zurück. In Europa waren die Bestellungen um zehn Prozent rückläufig, während sie in Nordamerika um zehn Prozent stiegen. Deutlich weniger Aufträge kamen aus Südamerika und Asien.

    Das Management rechnet damit, dass die Unsicherheit wegen der Zollpolitik der US-Regierung die Nachfrage in Nordamerika auch im kommenden Jahr belasten wird. Erwartet werde, dass die Zulassungen von Schwerlast-Lkw in Nordamerika im kommenden Jahr um 15.000 Einheiten auf 250.000 zurückgehen werde, so der Lkw-Bauer./err/tav/jha/

    Volvo Registered (B)

    -5,60 %
    -3,25 %
    -6,82 %
    -3,13 %
    +0,64 %
    +53,96 %
    +30,65 %
    +165,02 %
    +7,57 %
    ISIN:SE0000115446WKN:855689

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volvo Registered (B) Aktie

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 23,60 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 08:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volvo Registered (B) Aktie um -3,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volvo Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 36,61 Mrd..

    Volvo Registered (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 18,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 316,10SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 350,00SEK was eine Bandbreite von +938,96 %/+1.415,15 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo Der schwedische Lkw-Bauer Volvo hat im dritten Quartal wegen der US-Zölle einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen und deutlich weniger verdient. Der Umsatz fiel gegenüber dem Vorjahresquartal um fünf Prozent auf 110,7 Milliarden schwedische Kronen …