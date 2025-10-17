ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 300 Euro - Overweight
- JPMorgan hebt Kursziel für EssilorLuxottica an.
- Neues Ziel: 300 Euro, vorher 267 Euro.
- Einstufung bleibt "Overweight" nach starken Zahlen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal von 267 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Brillenkonzern habe ein sehr starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 21:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 300,2 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +6,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,61 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 140,66 Mrd..
EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 262,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von -13,93 %/+0,20 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 300 Euro