stock3 AG: Halbjahresbericht 2025 enthüllt spannende Einblicke
Die stock3 AG zeigt mit ihrem Halbjahresbericht 2025 beeindruckende Wachstumszahlen und strategische Weitsicht. Mit Umsatzerlösen von 6,7 Mio. Euro und einem EBITDA von 0,8 Mio. Euro übertrifft das Unternehmen die Vorjahreswerte deutlich. Durch gezielte Übernahmen und Beteiligungen, wie bei Goldesel Investing, stärkt stock3 AG ihre Marktposition. Mit dem Einsatz von KI und neuen Funktionen plant die stock3 AG, ihre Effizienz und Kundenzufriedenheit weiter zu steigern.
- Die stock3 AG hat am 17.10.2025 ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht, mit ungeprüften Umsatzerlösen von 6,7 Mio. Euro und einem EBITDA von 0,8 Mio. Euro.
- Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1,1.2024 bis 30.6.2024) stiegen die Umsatzerlöse von 6,4 Mio. Euro und das EBITDA von 0,5 Mio. Euro.
- Die Anzahl der Transaktionen über die brokerize-Schnittstelle erhöhte sich um 30 % auf rund 1,12 Mio. im ersten Halbjahr 2025.
- Die stock3 AG hat ihre Reichweite durch Beteiligungen und Übernahmen, wie Goldesel Investing und Tradermacher, signifikant ausgebaut.
- Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand Umsatzerlöse zwischen 13,8 und 14,3 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 1,3 und 1,8 Mio. Euro.
- Zukünftige Entwicklungen beinhalten den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Effizienzsteigerung und die Einführung neuer Funktionen, um die Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen.
Der Kurs von stock3 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,68 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 29,10EUR das entspricht einem Minus von -2,02 % seit der Veröffentlichung.
