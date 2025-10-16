Elon Musk stemmt sich gegen den Kursverlust der Tesla-Aktie!

Bis zum Quartalsbericht am 22. Oktober, der nach Börsenschluss veröffentlicht wird, ist mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Dies liegt daran, dass viele Marktteilnehmer ihre Positionen reduzieren oder absichern. In der kommenden Woche wird besonders interessant sein, wie die Marktakteure mögliche Vorzieheffekte im Zusammenhang mit dem Auslaufen der US-Steuergutschriften auf den Kauf von Elektroautos bewerten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass vorgezogene Käufe, selbst ohne Änderungen der Gesetzeslage, langfristig zu Absatzrückgängen führen. In den Märkten China und Europa steht der Pkw-Absatz unter Druck. In China bleibt das Absatzvolumen zwar auf hohem Niveau, zeigt jedoch einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. In Europa verzeichnet Tesla derzeit deutliche Absatzrückgänge von 40 bis 50 Prozent. Diese Schwäche ist vor allem auf die zunehmende Konkurrenz zurückzuführen.

Im Aktienkurs von Tesla ist sehr viel Fantasie eingepreist. Das Mantra vom geometrischen Volumenanstieg bei den Elektroautos ist längst verstummt und Elon Musk zieht das Kaninchen des „humanoiden Roboters“ aus dem Zylinder. Anstatt Autos sollen in Zukunft also humanoide Roboter verkauft werden. Hier muss Musk sehr viel gelingen, um die geschätzte Marktkapitalisierung von rund 900 Milliarden US-Dollar zu rechtfertigen. Eine Aktiengesellschaft mit einem anderen CEO wäre längst verfallen. Jedoch war ab 10. September zu beobachten, dass Musk höchstpersönlich die Tesla-Aktie nach oben getrieben hat, indem er die Papiere aufgekauft hat. Auf diese Weise wurde der Kurs von 350,00 US-Dollar auf 410,00 US-Dollar getrieben. Jedem halbwegs intelligenten Marktteilnehmer ist klar, dass die derzeitige Marktkapitalisierung nicht haltbar ist. Trotz aller Maßnahmen zur Kurspflege ist die Aktie am Widerstandsbereich zwischen 449,39 US-Dollar und 488,54 US-Dollar gescheitert. Möglicherweise lösen schlechter als erwartete Quartalszahlen am kommenden Mittwoch einen gröberen Kursrückgang aus, der auch durch Stützungskäufe nicht eingedämmt werden kann. Bei dieser Wette könnte man von einem Kursrückgang unter dem Bereich von 361,05 US-Dollar ausgehen. Die hohe implizite Volatilität der out-of-the-money Puts zeigt, dass sich Marktteilnehmer mittelfristig gegen einen beträchtlichen Kursrückgang absichern.

Tesla, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer fallenden Aktie der Tesla Inc. bis auf 358,59 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Put-Optionsschein (WKN MJ5PHF) überproportional mit einem Omega von -2,61 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 63 % und dem Ziel bei 358,59 Euro (0,234 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 17.11.2025 eine Rendite von rund 43 % zu erzielen. Steigt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 490,02 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 38 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,18 zu 1, wenn bei 490,02 US-Dollar (0,101 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für fallende Kurse WKN: MJ5PHF Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 0,161 – 0,164 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 260,00 US-Dollar Basiswert: Tesla, Inc. akt. Kurs Basiswert: 432,38 US-Dollar Laufzeit: 18.09.2026 Kursziel: 0,23 Euro Omega: -2,61 Kurschance: + 43 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Optionsschein-Update 17.10.2025: Adidas Die am 1. August 2025 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN MK54DB) mit dem Basispreis von 177,50 Euro auf Adidas zu setzen, notiert zur Stunde zum Geldkurs von 3,42 Euro und lag mit 68 Prozent im Plus. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in Erwartung steigender Kurse hier investiert bleiben möchte, könnte den Stoppkurs im Derivat auf 3,24 Euro nachziehen. So kann diese Position weit über Break-even abgesichert werden.

Adidas AG (Tageschart in Euro)

