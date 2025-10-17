Neue Studie zeigt Potenzial von Effizienzmaßnahmen

Berlin (ots) -



- Großes Potenzial in der Prozesswärme: Durch Elektrifizierung und den Einsatz

von Industriewärmepumpen kann der Verbrauch selbst bei hohen Temperaturen um

bis zu 20 Prozent gesenkt werden.

- Erheblicher Teil der betrachteten Maßnahmen ist "marktnah" und rechnet sich

bereits nach weniger als drei Jahren

- Energieeffizienz nicht nur Thema für große Industrien, sondern birgt auch

erhebliche Potenziale für Ernährungsindustrie



Eine neue Kurzstudie der Hochschule Niederrhein im Auftrag der Deutschen

Umwelthilfe (DUH), des Umweltinstituts München und Bellona Deutschland zeigt:

Die deutsche Industrie kann 40 Prozent ihres Energiebedarfs einsparen - mit

enormen Vorteilen für Wirtschaft, Staat und Klima.





Der größte Teil dieser Potenziale liegt in der Prozesswärme, also der Energie,

die für das Erhitzen, Schmelzen oder Trocknen von Materialien benötigt wird.

Besonders effektiv ist dabei die Elektrifizierung durch Wärmepumpen, die den

Energieverbrauch sogar bei hohen Temperaturen um bis zu 20 Prozent senken kann.

Zudem rechnen sich Maßnahmen zur Energieeffizienz innerhalb kürzester Zeit

finanziell: Für Investitionen von 104 Milliarden Euro sind 29 Milliarden Euro

jährliche Einsparungen möglich. Über 20 Jahre summiert sich das auf 280

Milliarden Euro - also fast das Dreifache der Kosten. Die Studie verdeutlicht

darüber hinaus: Energieeffizienz ist nicht nur ein Thema für große Industrien

wie Chemie oder Stahl. Auch in der Ernährungsindustrie bestehen erhebliche

Potenziale, mehr als 10 Prozent des in der Studie berechneten

Gesamteinsparpotenzials.



Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Energieeffizienz

ist der schlafende Riese der Energiewende. Ob Stahl oder Lebensmittelproduktion

- überall gibt es enorme Potenziale, die wir endlich heben müssen. Eine

ambitionierte Energieeffizienzpolitik schafft eine Win-Win-Win-Situation - für

Unternehmen, Staat inklusive Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sowie für Klima

und Umwelt. Damit Unternehmen aber investieren, braucht es politische Vorgaben

und eine verlässliche Förderung für Effizienzmaßnahmen. Das ist der klare

Auftrag an die Bundesregierung."



Georg Kobiela, Politische Leitung Bellona Deutschland:

"Energieeffizienzmaßnahmen nehmen Druck aus dem Energiesystem und sind ein

zentraler Hebel, um die Energiewende kosteneffizienter zu gestalten. Sie gehören

damit zu den klügsten Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit - für

Unternehmen ebenso wie für den Staat."



Leonard Burtscher vom Umweltinstitut München: "Die Industrie ist für mehr

Treibhausgasemissionen verantwortlich als jeder andere Sektor. Nur wenn die

Industrie das riesige Potenzial an Energieeinsparung hebt, wird der erneuerbare

Strom für die Energiewende bis 2045 reichen."



Link:



Zur Studie: https://l.duh.de/p251017



