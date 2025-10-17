    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Deutsche Industrie kann 40 Prozent Energie und 29 Milliarden Euro pro Jahr einsparen

    Neue Studie zeigt Potenzial von Effizienzmaßnahmen

    Berlin (ots) -

    - Großes Potenzial in der Prozesswärme: Durch Elektrifizierung und den Einsatz
    von Industriewärmepumpen kann der Verbrauch selbst bei hohen Temperaturen um
    bis zu 20 Prozent gesenkt werden.
    - Erheblicher Teil der betrachteten Maßnahmen ist "marktnah" und rechnet sich
    bereits nach weniger als drei Jahren
    - Energieeffizienz nicht nur Thema für große Industrien, sondern birgt auch
    erhebliche Potenziale für Ernährungsindustrie

    Eine neue Kurzstudie der Hochschule Niederrhein im Auftrag der Deutschen
    Umwelthilfe (DUH), des Umweltinstituts München und Bellona Deutschland zeigt:
    Die deutsche Industrie kann 40 Prozent ihres Energiebedarfs einsparen - mit
    enormen Vorteilen für Wirtschaft, Staat und Klima.

    Der größte Teil dieser Potenziale liegt in der Prozesswärme, also der Energie,
    die für das Erhitzen, Schmelzen oder Trocknen von Materialien benötigt wird.
    Besonders effektiv ist dabei die Elektrifizierung durch Wärmepumpen, die den
    Energieverbrauch sogar bei hohen Temperaturen um bis zu 20 Prozent senken kann.
    Zudem rechnen sich Maßnahmen zur Energieeffizienz innerhalb kürzester Zeit
    finanziell: Für Investitionen von 104 Milliarden Euro sind 29 Milliarden Euro
    jährliche Einsparungen möglich. Über 20 Jahre summiert sich das auf 280
    Milliarden Euro - also fast das Dreifache der Kosten. Die Studie verdeutlicht
    darüber hinaus: Energieeffizienz ist nicht nur ein Thema für große Industrien
    wie Chemie oder Stahl. Auch in der Ernährungsindustrie bestehen erhebliche
    Potenziale, mehr als 10 Prozent des in der Studie berechneten
    Gesamteinsparpotenzials.

    Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Energieeffizienz
    ist der schlafende Riese der Energiewende. Ob Stahl oder Lebensmittelproduktion
    - überall gibt es enorme Potenziale, die wir endlich heben müssen. Eine
    ambitionierte Energieeffizienzpolitik schafft eine Win-Win-Win-Situation - für
    Unternehmen, Staat inklusive Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sowie für Klima
    und Umwelt. Damit Unternehmen aber investieren, braucht es politische Vorgaben
    und eine verlässliche Förderung für Effizienzmaßnahmen. Das ist der klare
    Auftrag an die Bundesregierung."

    Georg Kobiela, Politische Leitung Bellona Deutschland:
    "Energieeffizienzmaßnahmen nehmen Druck aus dem Energiesystem und sind ein
    zentraler Hebel, um die Energiewende kosteneffizienter zu gestalten. Sie gehören
    damit zu den klügsten Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit - für
    Unternehmen ebenso wie für den Staat."

    Leonard Burtscher vom Umweltinstitut München: "Die Industrie ist für mehr
    Treibhausgasemissionen verantwortlich als jeder andere Sektor. Nur wenn die
    Industrie das riesige Potenzial an Energieeinsparung hebt, wird der erneuerbare
    Strom für die Energiewende bis 2045 reichen."

    Link:

    Zur Studie: https://l.duh.de/p251017

    Pressekontakt:

    Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer
    0160 90354509, mailto:mueller-kraenner@duh.de

    Dr. Leonard Burtscher, Referent Umweltinstitut München
    089 30774950, mailto:lb@umweltinstitut.org

    Dr. Georg Kobiela, Leitung von Bellona Deutschland
    0152 59236850, mailto:georg@bellona.org

    DUH-Newsroom:
    030 2400867-20, mailto:presse@duh.de

    http://www.duh.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/6139443
    OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.




    Verfasst von news aktuell
