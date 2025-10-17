    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe AktievorwärtsNachrichten zu VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
    NÜRNBERGER und VIG unterzeichnen Zusammenschlussvereinbarung

    Nürnberg (ots) -

    - VIG kündigt öffentliches Erwerbsangebot an alle Aktionäre der NÜRNBERGER an
    - Angebot an die Aktionäre wird 120 Euro pro Aktie betragen
    - Aktionäre profitieren von hochattraktiver Prämie von 173% auf den unverzerrten
    volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs vom 13.05.2025
    - NÜRNBERGER wird eigenständiges Unternehmen innerhalb der VIG-Gruppe bleiben
    und erhält weitreichende Investitionszusagen

    Die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG ("NÜRNBERGER") und die VIENNA INSURANCE GROUP AG
    Wiener Versicherung Gruppe ("VIG") haben nach positivem Abschluss der
    Due-Diligence-Prüfung und entsprechenden Verhandlungen heute eine
    Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Ziel dieser Vereinbarung zur
    strategischen Partnerschaft ist es, die NÜRNBERGER bei ihrer Weiterentwicklung
    hin zu einem Präventionsversicherer mit nachhaltigem und profitablem Wachstum zu
    unterstützen, vielfältige Synergien zu nutzen und die Marktposition beider
    Partner in Deutschland und Zentral- und Osteuropa (CEE) weiter auszubauen.

    VIG wird 120 Euro pro NÜRNBERGER-Aktie bieten, dies entspricht einer
    hochattraktiven Prämie von 173%

    In der Vereinbarung zur strategischen Partnerschaft hat sich die VIG
    verpflichtet, allen Aktionären der NÜRNBERGER ein hochattraktives freiwilliges
    öffentliches Erwerbsangebot ("Angebot") zu unterbreiten und beabsichtigt, eine
    kontrollierende Mehrheitsbeteiligung an der NÜRNBERGER zu erwerben. Der
    Angebotspreis wird 120 Euro pro NÜRNBERGER-Aktie in bar betragen. Dies
    entspricht einer Prämie von 173% im Vergleich zum unverzerrten
    volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs der NÜRNBERGER-Aktie sowie von
    154% gegenüber dem unverzerrten XETRA-Schlusskurs der NÜRNBERGER-Aktie, jeweils
    vom 13.05.2025, dem letzten Handelstag vor Ankündigung der Prüfung strategischer
    Optionen durch die NÜRNBERGER. Eine von der Investment Bank ParkView Partners
    erstellte Fairness Opinion für den Vorstand und Aufsichtsrat der NÜRNBERGER
    kommt zu dem Ergebnis, dass der Angebotspreis aus finanzieller Sicht als
    angemessen zu bewerten ist.

    Die VIG hat der NÜRNBERGER mitgeteilt, dass sich Aktionäre der NÜRNBERGER, wie
    u.a. die Großaktionäre Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
    Aktiengesellschaft, Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des
    öffentlichen Rechts, Daido Life Insurance Company und Swiss Re Insurance Company
    Ltd., im Rahmen unwiderruflicher Andienungsvereinbarungen verpflichtet haben,
    Aktien in Höhe von insgesamt rund 64,4% des Grundkapitals der NÜRNBERGER in das
    Angebot einzuliefern. Auch die Mitglieder des Vorstands der NÜRNBERGER haben
