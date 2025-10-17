NÜRNBERGER und VIG unterzeichnen Zusammenschlussvereinbarung
Nürnberg (ots) -
- VIG kündigt öffentliches Erwerbsangebot an alle Aktionäre der NÜRNBERGER an
- Angebot an die Aktionäre wird 120 Euro pro Aktie betragen
- Aktionäre profitieren von hochattraktiver Prämie von 173% auf den unverzerrten
volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs vom 13.05.2025
- NÜRNBERGER wird eigenständiges Unternehmen innerhalb der VIG-Gruppe bleiben
und erhält weitreichende Investitionszusagen
Die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG ("NÜRNBERGER") und die VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe ("VIG") haben nach positivem Abschluss der
Due-Diligence-Prüfung und entsprechenden Verhandlungen heute eine
Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Ziel dieser Vereinbarung zur
strategischen Partnerschaft ist es, die NÜRNBERGER bei ihrer Weiterentwicklung
hin zu einem Präventionsversicherer mit nachhaltigem und profitablem Wachstum zu
unterstützen, vielfältige Synergien zu nutzen und die Marktposition beider
Partner in Deutschland und Zentral- und Osteuropa (CEE) weiter auszubauen.
VIG wird 120 Euro pro NÜRNBERGER-Aktie bieten, dies entspricht einer
hochattraktiven Prämie von 173%
In der Vereinbarung zur strategischen Partnerschaft hat sich die VIG
verpflichtet, allen Aktionären der NÜRNBERGER ein hochattraktives freiwilliges
öffentliches Erwerbsangebot ("Angebot") zu unterbreiten und beabsichtigt, eine
kontrollierende Mehrheitsbeteiligung an der NÜRNBERGER zu erwerben. Der
Angebotspreis wird 120 Euro pro NÜRNBERGER-Aktie in bar betragen. Dies
entspricht einer Prämie von 173% im Vergleich zum unverzerrten
volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs der NÜRNBERGER-Aktie sowie von
154% gegenüber dem unverzerrten XETRA-Schlusskurs der NÜRNBERGER-Aktie, jeweils
vom 13.05.2025, dem letzten Handelstag vor Ankündigung der Prüfung strategischer
Optionen durch die NÜRNBERGER. Eine von der Investment Bank ParkView Partners
erstellte Fairness Opinion für den Vorstand und Aufsichtsrat der NÜRNBERGER
kommt zu dem Ergebnis, dass der Angebotspreis aus finanzieller Sicht als
angemessen zu bewerten ist.
Die VIG hat der NÜRNBERGER mitgeteilt, dass sich Aktionäre der NÜRNBERGER, wie
u.a. die Großaktionäre Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft, Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des
öffentlichen Rechts, Daido Life Insurance Company und Swiss Re Insurance Company
Ltd., im Rahmen unwiderruflicher Andienungsvereinbarungen verpflichtet haben,
Aktien in Höhe von insgesamt rund 64,4% des Grundkapitals der NÜRNBERGER in das
Angebot einzuliefern. Auch die Mitglieder des Vorstands der NÜRNBERGER haben
katze234 schrieb 08.05.25, 08:58
Ja ist echt so.. bin auch schon länger dabei. Das Ding hat von den Fundamentals her echt Aufholpotenzial zu anderen Versicherungstiteln. Dazu enorme Wachstumschancen. Stay long. :-)mitdiskutieren »
