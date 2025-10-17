NÜRNBERGER und VIG unterzeichnen Zusammenschlussvereinbarung

Nürnberg (ots) -



- VIG kündigt öffentliches Erwerbsangebot an alle Aktionäre der NÜRNBERGER an

- Angebot an die Aktionäre wird 120 Euro pro Aktie betragen

- Aktionäre profitieren von hochattraktiver Prämie von 173% auf den unverzerrten

volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs vom 13.05.2025

- NÜRNBERGER wird eigenständiges Unternehmen innerhalb der VIG-Gruppe bleiben

und erhält weitreichende Investitionszusagen



Die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG ("NÜRNBERGER") und die VIENNA INSURANCE GROUP AG

Wiener Versicherung Gruppe ("VIG") haben nach positivem Abschluss der

Due-Diligence-Prüfung und entsprechenden Verhandlungen heute eine

Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Ziel dieser Vereinbarung zur

strategischen Partnerschaft ist es, die NÜRNBERGER bei ihrer Weiterentwicklung

hin zu einem Präventionsversicherer mit nachhaltigem und profitablem Wachstum zu

unterstützen, vielfältige Synergien zu nutzen und die Marktposition beider

Partner in Deutschland und Zentral- und Osteuropa (CEE) weiter auszubauen.





