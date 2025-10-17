ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 54 Euro - 'Sector Perform'
- RBC senkt Kursziel für Mercedes-Benz auf 54 Euro.
- Q3-Zahlen europäischer Hersteller könnten enttäuschen.
- Langfristig positive Sicht auf Rückführungsprogramm.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 55 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Mercedes hält er die durchschnittlichen Analystenerwartungen für zu hoch, wertet das Kapitalrückführungsprogramm und die Kostensenkungsmaßnahmen aber langfristig positiv./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 52,21 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -2,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 50,29 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +3,69 %/+34,41 % bedeutet.
Die umfangreichen Maßnahmen zur Dekarbonisierung in der Lieferkette führen zu einem frühen Break-Even Punkt, an dem das Elektroauto seinen konstruktionsbedingt schwereren CO₂-Rucksack an den Verbrenner übergeben kann: Wird der iX3 50 xDrive der Neuen Klasse mit Energie aus dem europäischen Strom-Mix geladen, weist er bereits nach rund 21.500 Kilometern einen niedrigeren CO₂e-Fußabdruck auf als ein vergleichbares Modell mit Verbrennungsmotor. Beim Laden mit Strom aus ausschließlich erneuerbaren Quellen erreicht der BMW iX3 50 xDrive diesen Break-Even Punkt sogar schon nach 17.500 Kilometern. Ein Kunde mit hoher Fahrleistung kann bereits nach rund einem Jahr Nutzungsdauer einen CO₂ Vorteil erzielen.
Die Herstellung des BMW iX3 50 xDrive verursacht 13,5 Tonnen CO₂. Das ist mehr, als der Basis-Verbrenner X3 20 xDrive bei der Herstellung verursacht. Hauptgrund sind die energieintensiven Produktionsprozesse des Hochvoltspeichers. Doch neben der Herstellung ist der Verbrauch in der Nutzungsphase beider Fahrzeuge für ihre Umweltauswirkungen wesentlich.
Bei 200.000 km Laufleistung, mit europäischem Strommix in der Nutzungsphase geladen, liegen die Gesamtemissionen des rein elektrischen iX3 50 xDrive mit 23 Tonnen CO₂ deutlich unter den 52,8 Tonnen CO₂, die der BMW X3 20 xDrive verursacht. Durch das Laden mit Strom aus erneuerbaren Energien kann das CO₂ in der Nutzungsphase des Elektroautos von 8,9 Tonnen auf nur noch 0,6 Tonnen gesenkt werden
https://www.elektroauto-news.net/news/bmw-ix3-klimabilanz-eauto-verbrenner#google_vignette
Irgendwie ist die Regierung ja dabei darüber nachzudenken wie der Autoabsatz