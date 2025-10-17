    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    ANALYSE-FLASH

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 54 Euro - 'Sector Perform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC senkt Kursziel für Mercedes-Benz auf 54 Euro.
    • Q3-Zahlen europäischer Hersteller könnten enttäuschen.
    • Langfristig positive Sicht auf Rückführungsprogramm.
    ANALYSE-FLASH - RBC senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 54 Euro - 'Sector Perform'
    Foto: Matthias Balk - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 55 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Mercedes hält er die durchschnittlichen Analystenerwartungen für zu hoch, wertet das Kapitalrückführungsprogramm und die Kostensenkungsmaßnahmen aber langfristig positiv./edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    49,36€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    55,61€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Mercedes-Benz Group

    -0,36 %
    -2,79 %
    +1,46 %
    +0,23 %
    -8,71 %
    -4,01 %
    +25,90 %
    -14,73 %
    +169,05 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 52,21 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -2,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 50,29 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +3,69 %/+34,41 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 54,00, was eine Steigerung von +3,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH RBC senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 54 Euro - 'Sector Perform' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 55 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was …