ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Porsche AG auf 42 Euro - 'Sector Perform'
- RBC senkt Kursziel für Porsche auf 42 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Sector Perform".
- Q3-Zahlen könnten unter Prognosen liegen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 43 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Porsche befürchtet er, dass die Konsensschätzungen angesichts der anhaltenden Schwierigkeiten des Sportwagenbauers in China und der Abschreibungen von 1,8 Milliarden Euro zu hoch sind./edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 41,61 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -0,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 18,92 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -3,54 %/+54,33 % bedeutet.
