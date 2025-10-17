    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    ANALYSE-FLASH

    RBC senkt Ziel für BMW auf 86 Euro - 'Sector Perform'

    • RBC senkt BMW-Kursziel von 87 auf 86 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Sector Perform".
    • Q3-Zahlen könnten unter Prognosen liegen.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 87 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei BMW hält er die Konsensschätzungen für konsistent mit der Korrektur der Jahresziele Anfang Oktober./edh/mis

