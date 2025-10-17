RBC senkt Ziel für BMW auf 86 Euro - 'Sector Perform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 79,04 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -2,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,41 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 44,35 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +7,49 %/+20,13 % bedeutet.