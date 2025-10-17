ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für BMW auf 86 Euro - 'Sector Perform'
- RBC senkt BMW-Kursziel von 87 auf 86 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Sector Perform".
- Q3-Zahlen könnten unter Prognosen liegen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 87 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei BMW hält er die Konsensschätzungen für konsistent mit der Korrektur der Jahresziele Anfang Oktober./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 79,04 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -2,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,41 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 44,35 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +7,49 %/+20,13 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
bin heute mal eingestiegen; der Einbruch war zu verlockend IMHO 😁
Ich war auf dee IAA Mobility, was die chinesischen Hersteller da aufgefahren haben, ist aber auch beeindruckend. Daher wird BMW dort perspektivisch auch keine Marktanteile zurückgewinnen, da ist der Preis dann doch ausschlaggebend.
Mein Portfolio besteht zu einem guten Teil aus BMW Aktien, da verkaufe ich auch keine. Habe mir heute zudem einen Hebelschein gekauft.
Es steht und fällt, wie der internationale Geld-Adel gierig sein wird auf BMW.....