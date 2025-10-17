    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei VW hätten die Aufwendungen von 5,1 Milliarden Euro im Zusammenhang mit der Produktneuausrichtung und Abschreibung bei Porsche das Risiko gemindert./edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 89,00EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Tom Narayan
    Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 130
    Kursziel alt: 130
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


