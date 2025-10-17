    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle
    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 77 auf 81 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein besser als befürchtet ausgefallenes reales internes Wachstum (RIG) im dritten Quartal, ein bestätigtes Margenziel für 2025 und die Dividendenzusage hätten ausgereicht, um die Anleger zu begeistern, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Nahrungsmittelkonzern strebe nach mehr Wettbewerbsfähigkeit und mache dabei allmählich Fortschritte./rob/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 89,43EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: David Hayes
    Analysiertes Unternehmen: Nestle
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 81
    Kursziel alt: 77
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 81,00CHF, was einem Rückgang von -1,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 77 auf 81 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein besser als befürchtet ausgefallenes reales internes Wachstum (RIG) im dritten Quartal, ein bestätigtes Margenziel für …