JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 77 auf 81 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein besser als befürchtet ausgefallenes reales internes Wachstum (RIG) im dritten Quartal, ein bestätigtes Margenziel für 2025 und die Dividendenzusage hätten ausgereicht, um die Anleger zu begeistern, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Nahrungsmittelkonzern strebe nach mehr Wettbewerbsfähigkeit und mache dabei allmählich Fortschritte./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 89,43EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 77

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

