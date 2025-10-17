JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 77 auf 81 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein besser als befürchtet ausgefallenes reales internes Wachstum (RIG) im dritten Quartal, ein bestätigtes Margenziel für 2025 und die Dividendenzusage hätten ausgereicht, um die Anleger zu begeistern, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Nahrungsmittelkonzern strebe nach mehr Wettbewerbsfähigkeit und mache dabei allmählich Fortschritte./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 89,43EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 77
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
