    JEFFERIES stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach einem Analystentag und einer Veranstaltung zur Künstlichen Intelligenz (KI) von 360 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern trete in eine neue Wachstumsphase ein, resümierte Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Oracle profitiere vom Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Bereich der KI-Infrastruktur, signalisiere über seine Geschäftsziele ein stärkeres Wachstum und erhalte von Partnern und Kunden ein deutlich positiveres Feedback als früher./rob/edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

