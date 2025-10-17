JEFFERIES stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach einem Analystentag und einer Veranstaltung zur Künstlichen Intelligenz (KI) von 360 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern trete in eine neue Wachstumsphase ein, resümierte Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Oracle profitiere vom Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Bereich der KI-Infrastruktur, signalisiere über seine Geschäftsziele ein stärkeres Wachstum und erhalte von Partnern und Kunden ein deutlich positiveres Feedback als früher./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 257,2EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



