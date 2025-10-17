Conti stark gefragt - Profitabilität kommt gut an

Damit machten die Conti-Papiere die Kursdelle vom Dienstag wieder wett. Da hatten vom französischen Rivalen Michelin gesenkte Jahresziele die gesamte Branche belastet.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat die Anleger am Freitag mit einem überraschend starken dritten Quartal überzeugt. Der Aktienkurs legte kurz nach dem Handelsstart um mehr als sieben Prozent auf 58,68 Euro zu, während der Dax um gut zwei Prozent nachgab.

Continental habe nun aber gezeigt, was ein echter Branchenvorreiter sei, schrieb Analyst Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion auf das Zahlenwerk des Konzerns aus Hannover. Dabei erwähnte er auch Pirelli positiv. Die Marken seien stark genug, auch in schwierigen Zeiten die Profitabilität zu sichern. Aktuell komme Gegenwind durch Zölle, in der Vergangenheit seien es steigende Rohstoffpreise gewesen.

Continental hat im dritten Quartal profitabler gewirtschaftet als am Markt erwartet. Bei einem Umsatz von rund fünf Milliarden Euro habe die operative Marge bezogen auf den bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) bei 11,4 Prozent gelegen. Der Ausblick auf das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Analyst Akshat Kacker von der Bank JPMorgan betonte, dass das Reifen-Geschäft einen starken Start bei Winterreifen sowie einen überraschend guten Preismix verzeichnet habe und keine Anzeichen einer Schwäche zu Beginn des vierten Quartals spüre. Die Contitech-Sparte profitierte derweil von Kosteneinsparungen und einer beschleunigten Restrukturierung. Alles in allem sieht Kacker den Reifenkonzern gut aufgestellt für das kommende Jahr. Mit einem Kursziel von 70 Euro sieht er zudem weiteres Potenzial für die Aktie, die er mit "Overweight" einstuft./mis/ck/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,09 % und einem Kurs von 58,56 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 09:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,91 %. Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,76 Mrd.. Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der Continental Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -14,94 %/+36,10 % bedeutet.



