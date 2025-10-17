Deutsche Bank Aktie mit Kurseinbruch - 17.10.2025

Mit einer Performance von -4,26 % musste die Deutsche Bank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Die Deutsche Bank ist ein führendes Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf Investmentbanking und Vermögensverwaltung. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und konkurriert mit Banken wie UBS und HSBC. Ihre globale Vernetzung und europäische Präsenz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutsche Bank-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,83 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Bank Aktie damit um -1,32 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,85 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Bank eine positive Entwicklung von +81,65 % erlebt.

Deutsche Bank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,32 % 1 Monat -2,85 % 3 Monate +15,83 % 1 Jahr +86,11 %

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,10 Mrd. wert.

Deutsche Bank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.