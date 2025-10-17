    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    Besonders beachtet!

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank Aktie mit Kurseinbruch - 17.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Bank Aktie bisher Verluste von -4,26 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Bank Aktie mit Kurseinbruch - 17.10.2025
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Die Deutsche Bank ist ein führendes Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf Investmentbanking und Vermögensverwaltung. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und konkurriert mit Banken wie UBS und HSBC. Ihre globale Vernetzung und europäische Präsenz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Deutsche Bank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Mit einer Performance von -4,26 % musste die Deutsche Bank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG!
    Long
    28,28€
    Basispreis
    0,08
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31,74€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutsche Bank-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,83 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Bank Aktie damit um -1,32 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,85 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Bank eine positive Entwicklung von +81,65 % erlebt.

    Deutsche Bank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,32 %
    1 Monat -2,85 %
    3 Monate +15,83 %
    1 Jahr +86,11 %

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,10 Mrd. wert.

    Deutsche Bank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Bank

    -4,22 %
    -1,32 %
    -2,85 %
    +15,83 %
    +86,11 %
    +248,53 %
    +283,40 %
    +26,96 %
    +6,50 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutsche Bank Aktie mit Kurseinbruch - 17.10.2025 Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Bank Aktie bisher Verluste von -4,26 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.