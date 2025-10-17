Allianz Aktie fällt um -2,96 % - 17.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Allianz Aktie. Mit einer Performance von -2,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Allianz SE ist ein global führender Versicherer und Vermögensverwalter mit starker Marktstellung, insbesondere in Europa. Sie bietet umfassende Versicherungs- und Asset-Management-Dienstleistungen an. Hauptkonkurrenten sind AXA, Zurich und Munich Re. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und Innovationskraft im digitalen Bereich.

Obwohl die Allianz Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,52 %.

Allein seit letzter Woche ist die Allianz Aktie damit um -2,41 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,74 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +21,46 % gewonnen.

Allianz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,41 % 1 Monat +3,74 % 3 Monate +4,52 % 1 Jahr +19,69 %

Informationen zur Allianz Aktie

Es gibt 386 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 136,51 Mrd. wert.

Allianz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Allianz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allianz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.