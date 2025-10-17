Commerzbank Aktie fällt auf 29,66€ - 17.10.2025

Die Commerzbank Aktie ist bisher um -3,07 % auf 29,66€ gefallen. Das sind -0,94 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Commerzbank-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,61 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -4,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Commerzbank auf +92,33 %.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,69 % 1 Monat -5,67 % 3 Monate +5,61 % 1 Jahr +81,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie, die seit dem Höchststand um 20% gefallen ist. Anleger sind frustriert und erwarten eine Erholung nach den Quartalszahlen am 6. November. Analysten sehen Kursziele zwischen 33 und 35 Euro, jedoch keine kurzfristigen Neubewertungen. Die Unsicherheit durch die Situation bei amerikanischen Regionalbanken führt zu hohen Kursschwankungen, während einige Anleger die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit nutzen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,43 Mrd. wert.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.