Continental - Aktie geht steil - 17.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Continental Aktie. Mit einer Performance von +4,44 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Continental ist ein führender Automobilzulieferer, spezialisiert auf Reifen und Fahrzeugsicherheit. Es gehört zu den Top 5 weltweit, mit starker Präsenz in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bosch und Michelin. Continental punktet mit Innovationen in nachhaltiger Mobilität.

Obwohl sich die Continental Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -2,08 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Continental Aktie damit um -0,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,91 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +14,98 % gewonnen.

Continental Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,95 % 1 Monat +2,91 % 3 Monate -2,08 % 1 Jahr +25,97 %

Informationen zur Continental Aktie

Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,72 Mrd. wert.

Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat die Anleger am Freitag mit einem überraschend starken dritten Quartal überzeugt. Der Aktienkurs legte kurz nach dem Handelsstart um mehr als sieben Prozent auf 58,68 Euro zu, während der Dax …

Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat die Anleger an der Börse mit einem überraschend starken dritten Quartal überzeugt. Der Aktienkurs legte am Freitagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um …

Belastet von negativen Vorgaben der US-Börsen dürfte der Dax am Freitag auf Talfahrt gehen. Nach leichten Gewinnen am Vortag signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel nun ein Minus von 1,2 Prozent …

Continental Aktie jetzt kaufen?

Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.