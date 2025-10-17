Micron Technology - Aktie stürzt ab -4,34 % - 17.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Micron Technology Aktie. Sie fällt um -4,34 % auf 165,74€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

Obwohl die Micron Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +70,04 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +2,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,88 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Micron Technology einen Anstieg von +105,84 %.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,24 % 1 Monat +26,88 % 3 Monate +70,04 % 1 Jahr +67,77 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 185,77 Mrd. wert.

UBS sieht Micron vor einer neuen Kursrallye, da die wachsende Speicherknappheit und der KI-Boom die Gewinne des Chipherstellers weiter antreiben könnten.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.