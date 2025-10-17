    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPDD Holdings Incorporation (A) (A) AktievorwärtsNachrichten zu PDD Holdings Incorporation (A) (A)

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie tiefrot - 17.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie bisher Verluste von -4,13 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie.

    Foto: stock.adobe.com

    PDD Holdings Inc. ist ein bedeutender Akteur im chinesischen E-Commerce, bekannt für seine Plattform Pinduoduo, die durch Gruppenrabatte und direkte Hersteller-Verbraucher-Verbindungen besticht. Mit innovativen Ansätzen konkurriert es erfolgreich gegen Alibaba und JD.com, wobei das Social-Commerce-Modell ein zentrales Alleinstellungsmerkmal darstellt.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Am heutigen Handelstag musste die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,13 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PDD Holdings Incorporation (A) (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,33 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,18 %. Im Jahr 2025 gab es für PDD Holdings Incorporation (A) (A) bisher ein Plus von +13,06 %.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,17 %
    1 Monat -3,18 %
    3 Monate +18,33 %
    1 Jahr -9,36 %

    Informationen zur PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,77 Mrd. wert.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:US7223041028WKN:A2JRK6



    Verfasst von Markt Bote
