PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie tiefrot - 17.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,13 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

PDD Holdings Inc. ist ein bedeutender Akteur im chinesischen E-Commerce, bekannt für seine Plattform Pinduoduo, die durch Gruppenrabatte und direkte Hersteller-Verbraucher-Verbindungen besticht. Mit innovativen Ansätzen konkurriert es erfolgreich gegen Alibaba und JD.com, wobei das Social-Commerce-Modell ein zentrales Alleinstellungsmerkmal darstellt.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PDD Holdings Incorporation (A) (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,33 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,18 %. Im Jahr 2025 gab es für PDD Holdings Incorporation (A) (A) bisher ein Plus von +13,06 %.

PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,17 % 1 Monat -3,18 % 3 Monate +18,33 % 1 Jahr -9,36 %

Informationen zur PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie

Es gibt 1 Mrd. PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,77 Mrd. wert.

PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.