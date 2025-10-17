Advanced Micro Devices Aktie crasht -4,65 % - 17.10.2025

Die Advanced Micro Devices Aktie ist bisher um -4,65 % auf 191,36€ gefallen. Das sind -9,34 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Advanced Micro Devices in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +43,55 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -2,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,76 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Advanced Micro Devices um +67,37 % gewonnen.

Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,23 % 1 Monat +45,76 % 3 Monate +43,55 % 1 Jahr +37,11 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 312,88 Mrd. wert.

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.