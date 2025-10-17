NVIDIA - Aktie mit schwachem Handelstag - 17.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von -2,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,29 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,60 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,94 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um +17,62 % gewonnen.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,60 % 1 Monat +3,94 % 3 Monate +4,29 % 1 Jahr +21,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie. Während einige Anleger die Aktie als überbewertet betrachten und vor einer möglichen Korrektur warnen, heben andere die positive Neubewertung durch HSBC auf 320 USD hervor, die auf starke Markterwartungen hinweist. Zudem gibt es Bedenken über die allgemeine Marktentwicklung im Technologiesektor, was die Unsicherheit verstärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,70 Bil. wert.

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.