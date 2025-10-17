    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Besonders beachtet!

    249 Aufrufe 249 0 Kommentare 0 Kommentare

    NVIDIA - Aktie mit schwachem Handelstag - 17.10.2025

    Am 17.10.2025 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um -2,39 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA - Aktie mit schwachem Handelstag - 17.10.2025
    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von -2,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    189,84€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 14,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    165,76€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 13,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,29 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,60 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,94 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um +17,62 % gewonnen.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,60 %
    1 Monat +3,94 %
    3 Monate +4,29 %
    1 Jahr +21,59 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie. Während einige Anleger die Aktie als überbewertet betrachten und vor einer möglichen Korrektur warnen, heben andere die positive Neubewertung durch HSBC auf 320 USD hervor, die auf starke Markterwartungen hinweist. Zudem gibt es Bedenken über die allgemeine Marktentwicklung im Technologiesektor, was die Unsicherheit verstärkt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,70 Bil. wert.

    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -2,55 %
    -7,60 %
    +3,94 %
    +4,29 %
    +21,59 %
    +1.229,00 %
    +1.184,52 %
    +24.964,29 %
    +1.082.900,00 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! NVIDIA - Aktie mit schwachem Handelstag - 17.10.2025 Am 17.10.2025 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um -2,39 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.