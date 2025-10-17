BNP Paribas (A) Aktie fällt auf 75,33€ - 17.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BNP Paribas (A) Aktie. Mit einer Performance von -2,59 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit umfassenden Finanzdienstleistungen, stark in Europa, Asien und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind HSBC, Deutsche Bank und Société Générale. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite internationale Netzwerk und innovative digitale Lösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BNP Paribas (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,12 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BNP Paribas (A) Aktie damit um +1,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,36 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BNP Paribas (A) um +28,99 % gewonnen.

BNP Paribas (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,65 % 1 Monat -3,36 % 3 Monate +0,12 % 1 Jahr +19,26 %

Informationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Es gibt 1 Mrd. BNP Paribas (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,76 Mrd. wert.

BNP Paribas (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die BNP Paribas (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BNP Paribas (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.