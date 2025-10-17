ING Group - Aktie mit schwachem Handelstag - 17.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ING Group Aktie. Mit einer Performance von -2,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die ING Group ist ein führendes Finanzinstitut mit einem breiten Angebot an Bankdienstleistungen und einer starken digitalen Ausrichtung, die sie von vielen traditionellen Banken abhebt.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ING Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,69 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die ING Group Aktie damit um -0,29 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ING Group auf +38,60 %.

ING Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,29 % 1 Monat -3,12 % 3 Monate +6,69 % 1 Jahr +30,94 %

Informationen zur ING Group Aktie

Es gibt 3 Mrd. ING Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,73 Mrd. wert.

ING Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die ING Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ING Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.