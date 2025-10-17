Banco Santander Aktie knickt um -2,03 % ein - 17.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Banco Santander Aktie. Mit einer Performance von -2,03 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Banco Santander ist eine führende globale Bank mit umfassenden Finanzdienstleistungen, starker internationaler Präsenz und innovativen digitalen Lösungen, die sie von Konkurrenten wie BBVA und HSBC abhebt.

Obwohl die Banco Santander Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,47 %.

Allein seit letzter Woche ist die Banco Santander Aktie damit um -0,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +93,07 % gewonnen.

Banco Santander Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,97 % 1 Monat +0,32 % 3 Monate +17,47 % 1 Jahr +84,09 %

Informationen zur Banco Santander Aktie

Es gibt 15 Mrd. Banco Santander Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,52 Mrd. wert.

Banco Santander Aktie jetzt kaufen?

Ob die Banco Santander Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Banco Santander Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.