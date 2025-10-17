    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBanco Santander AktievorwärtsNachrichten zu Banco Santander

    Besonders beachtet!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Banco Santander Aktie knickt um -2,03 % ein - 17.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Banco Santander Aktie bisher Verluste von -2,03 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Banco Santander Aktie.

    Besonders beachtet! - Banco Santander Aktie knickt um -2,03 % ein - 17.10.2025
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Banco Santander ist eine führende globale Bank mit umfassenden Finanzdienstleistungen, starker internationaler Präsenz und innovativen digitalen Lösungen, die sie von Konkurrenten wie BBVA und HSBC abhebt.

    Banco Santander Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Banco Santander Aktie. Mit einer Performance von -2,03 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Banco Santander!
    Long
    7,44€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 9,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,15€
    Basispreis
    0,94
    Ask
    × 9,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Banco Santander Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,47 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Banco Santander Aktie damit um -0,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +93,07 % gewonnen.

    Banco Santander Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,97 %
    1 Monat +0,32 %
    3 Monate +17,47 %
    1 Jahr +84,09 %

    Informationen zur Banco Santander Aktie

    Es gibt 15 Mrd. Banco Santander Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,52 Mrd. wert.

    Banco Santander Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Banco Santander Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Banco Santander Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Banco Santander

    -2,77 %
    -0,97 %
    +0,32 %
    +17,47 %
    +84,09 %
    +231,78 %
    +429,27 %
    +76,77 %
    +54,20 %
    ISIN:ES0113900J37WKN:858872



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Banco Santander Aktie knickt um -2,03 % ein - 17.10.2025 Am heutigen Handelstag muss die Banco Santander Aktie bisher Verluste von -2,03 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Banco Santander Aktie.