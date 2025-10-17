Bitfarms - Aktie rauscht in die Tiefe - 17.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Bitfarms Aktie. Sie fällt um -15,80 % auf 3,7990€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Bitfarms ist ein führender Bitcoin-Miner in Nordamerika, der kostengünstige, erneuerbare Energiequellen nutzt. Es konkurriert mit Unternehmen wie Riot Blockchain und Marathon Digital Holdings.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bitfarms-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +351,33 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bitfarms Aktie damit um +10,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +63,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +170,80 % gewonnen.

Bitfarms Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,71 % 1 Monat +63,86 % 3 Monate +351,33 % 1 Jahr +133,31 %

Informationen zur Bitfarms Aktie

Es gibt 562 Mio. Bitfarms Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,11 Mrd. wert.

Opportunistic capital raise for general corporate purposesEither net proceeds from this offering or cash on hand to be used to purchase cash-settled capped calls to offset economic dilution up to a cap of 125% premium to the last reported sale price …

Bitfarms Aktie jetzt kaufen?

