    Bitfarms - Aktie rauscht in die Tiefe - 17.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Bitfarms Aktie bisher Verluste von -15,80 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bitfarms Aktie.

    Bitfarms ist ein führender Bitcoin-Miner in Nordamerika, der kostengünstige, erneuerbare Energiequellen nutzt. Es konkurriert mit Unternehmen wie Riot Blockchain und Marathon Digital Holdings.

    Bitfarms Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Bitfarms Aktie. Sie fällt um -15,80 % auf 3,7990. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bitfarms-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +351,33 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bitfarms Aktie damit um +10,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +63,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +170,80 % gewonnen.

    Informationen zur Bitfarms Aktie

    Es gibt 562 Mio. Bitfarms Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,11 Mrd. wert.

    Bitfarms Announces Pricing of Upsized US$500 Million of Convertible Senior Notes


    Opportunistic capital raise for general corporate purposesEither net proceeds from this offering or cash on hand to be used to purchase cash-settled capped calls to offset economic dilution up to a cap of 125% premium to the last reported sale price …

    Bitfarms Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bitfarms Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bitfarms Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:CA09173B1076WKN:A2PMY9



    Verfasst von Markt Bote
