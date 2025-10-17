    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica

    Besonders beachtet!

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    EssilorLuxottica Aktie auf Höhenflug - 17.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die EssilorLuxottica Aktie bisher um +9,39 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der EssilorLuxottica Aktie.

    Besonders beachtet! - EssilorLuxottica Aktie auf Höhenflug - 17.10.2025
    Foto: EssilorLuxottica

    EssilorLuxottica ist ein globaler Marktführer in der Augenoptik, bekannt für starke Marken und innovative Produkte.

    EssilorLuxottica Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Die EssilorLuxottica Aktie notiert aktuell bei 307,55 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +9,39 % zugelegt, was einem Anstieg von +26,40  entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die EssilorLuxottica Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.204,76€
    Basispreis
    3,73
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5.932,19€
    Basispreis
    3,76
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,51 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in EssilorLuxottica eine positive Entwicklung von +27,79 % erlebt.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,02 % geändert.

    EssilorLuxottica Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,27 %
    1 Monat +9,51 %
    3 Monate +22,36 %
    1 Jahr +38,30 %

    Informationen zur EssilorLuxottica Aktie

    Es gibt 463 Mio. EssilorLuxottica Aktien. Damit ist das Unternehmen 140,66 Mrd.EUR wert.

    JPMorgan hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 300 Euro - Overweight


    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal von 267 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Brillenkonzern habe ein sehr starkes Zahlenwerk vorgelegt, …

    JPMORGAN stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal von 267 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Brillenkonzern habe ein sehr starkes Zahlenwerk vorgelegt, …

    EssilorLuxottica Aktie jetzt kaufen?


    Ob die EssilorLuxottica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EssilorLuxottica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    EssilorLuxottica

    +2,56 %
    +6,83 %
    +9,61 %
    +21,90 %
    +38,64 %
    +93,71 %
    +158,75 %
    +174,15 %
    +406,71 %
    ISIN:FR0000121667WKN:863195



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! EssilorLuxottica Aktie auf Höhenflug - 17.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die EssilorLuxottica Aktie bisher um +9,39 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der EssilorLuxottica Aktie.