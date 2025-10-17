EssilorLuxottica Aktie auf Höhenflug - 17.10.2025

In den letzten drei Monaten verzeichnete die EssilorLuxottica Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Die EssilorLuxottica Aktie notiert aktuell bei 307,55€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +9,39 % zugelegt, was einem Anstieg von +26,40 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

EssilorLuxottica ist ein globaler Marktführer in der Augenoptik, bekannt für starke Marken und innovative Produkte.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,51 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in EssilorLuxottica eine positive Entwicklung von +27,79 % erlebt.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,02 % geändert.

EssilorLuxottica Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,27 % 1 Monat +9,51 % 3 Monate +22,36 % 1 Jahr +38,30 %

Informationen zur EssilorLuxottica Aktie

Es gibt 463 Mio. EssilorLuxottica Aktien. Damit ist das Unternehmen 140,66 Mrd.EUR wert.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal von 267 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Brillenkonzern habe ein sehr starkes Zahlenwerk vorgelegt, …

EssilorLuxottica Aktie jetzt kaufen?

