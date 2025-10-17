    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Ziel für Oracle auf 400 Dollar - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Oracle-Kursziel auf 400 USD an.
    • Einstufung bleibt bei "Buy", neue Wachstumsphase.
    • Oracle profitiert von KI-Infrastruktur-Nachfrage.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach einem Analystentag und einer Veranstaltung zur Künstlichen Intelligenz (KI) von 360 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern trete in eine neue Wachstumsphase ein, resümierte Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Oracle profitiere vom Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Bereich der KI-Infrastruktur, signalisiere über seine Geschäftsziele ein stärkeres Wachstum und erhalte von Partnern und Kunden ein deutlich positiveres Feedback als früher./rob/edh/mis

