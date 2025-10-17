Dax startet kräftig im Minus - Angst vor neuer Bankenkrise

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag mit kräftigen Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.765 Punkten berechnet und damit 2,1 Prozent unter dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten nur Continental und FMC entgegen dem Trend im Plus, am Ende ging es für die Deutsche Bank, Rheinmetall und Siemens Energy am stärksten nach unten.



"Die Angst ist zurück auf dem Parkett", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Probleme zweier US-Regionalbanken haben das Sentiment gestern vollständig zum Kippen gebracht. Die Angst vor einer neuen Krise ist zurück." Und mit den Problemen der beiden Regionalbanken sei gestern ein neuer potenzieller Krisenauslöser dazugekommen.





