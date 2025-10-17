Coinbase Aktienkurs sinkt weiter - 17.10.2025

Die Coinbase Aktie ist bisher um -4,60 % auf 269,50€ gefallen. Das sind -13,00 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Coinbase Verluste von -17,76 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,87 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,90 %. Im Jahr 2025 gab es für Coinbase bisher ein Plus von +13,76 %.

Coinbase Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,87 % 1 Monat +1,90 % 3 Monate -17,76 % 1 Jahr +45,84 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Es gibt 215 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,21 Mrd. wert.

Coinbase Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.