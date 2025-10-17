Tesla Aktie knickt ein - 17.10.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,44 % verliert die Tesla Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Obwohl die Tesla Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +30,56 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -3,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,75 %. Im Jahr 2025 gab es für Tesla bisher ein Minus von -7,91 %.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,81 % 1 Monat +1,75 % 3 Monate +30,56 % 1 Jahr +77,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kritische Kursentwicklung der Tesla-Aktie, die an der 420 USD-Marke scheitert. Nutzer äußern Bedenken zur fundamentalen Bewertung und Wettbewerbsfähigkeit der Modelle, insbesondere im Vergleich zu chinesischen Herstellern. Technische Analysen warnen vor einem möglichen Marktrückgang, während die Wiederaufnahme kleinerer Elektroautos als Rückschritt in der Innovation gewertet wird. Insgesamt herrscht eine pessimistische Stimmung bezüglich der Zukunft von Tesla.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Bil. wert.

BYD ruft über 115.000 Fahrzeuge aufgrund technischer Mängel zurück. Die Rückrufe betreffen sowohl Hybrid- als auch Elektroautos und werfen Fragen zur Qualitätssicherung in Chinas EV-Markt auf. Die BYD-Aktie gibt nach.

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.