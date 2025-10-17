    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Besonders beachtet!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla Aktie knickt ein - 17.10.2025

    Am 17.10.2025 ist die Tesla Aktie, bisher, um -2,44 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla Aktie knickt ein - 17.10.2025
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

    Tesla Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,44 % verliert die Tesla Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    390,00€
    Basispreis
    3,68
    Ask
    × 9,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    453,69€
    Basispreis
    3,73
    Ask
    × 9,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Tesla Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +30,56 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -3,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,75 %. Im Jahr 2025 gab es für Tesla bisher ein Minus von -7,91 %.

    Tesla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,81 %
    1 Monat +1,75 %
    3 Monate +30,56 %
    1 Jahr +77,09 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kritische Kursentwicklung der Tesla-Aktie, die an der 420 USD-Marke scheitert. Nutzer äußern Bedenken zur fundamentalen Bewertung und Wettbewerbsfähigkeit der Modelle, insbesondere im Vergleich zu chinesischen Herstellern. Technische Analysen warnen vor einem möglichen Marktrückgang, während die Wiederaufnahme kleinerer Elektroautos als Rückschritt in der Innovation gewertet wird. Insgesamt herrscht eine pessimistische Stimmung bezüglich der Zukunft von Tesla.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Zur Tesla Diskussion

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Bil. wert.

    BYD ruft über 115.000 Autos zurück – Angst vor Qualitätskrise belastet Aktie


    BYD ruft über 115.000 Fahrzeuge aufgrund technischer Mängel zurück. Die Rückrufe betreffen sowohl Hybrid- als auch Elektroautos und werfen Fragen zur Qualitätssicherung in Chinas EV-Markt auf. Die BYD-Aktie gibt nach.

    Tesla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    -2,45 %
    -3,81 %
    +1,75 %
    +30,56 %
    +77,09 %
    +69,09 %
    +186,47 %
    +2.598,07 %
    +34.360,50 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Tesla Aktie knickt ein - 17.10.2025 Am 17.10.2025 ist die Tesla Aktie, bisher, um -2,44 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.