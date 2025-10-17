Palantir Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Sie fällt um -3,24 % auf 147,46€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Palantir-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,55 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,83 %. Im Jahr 2025 gab es für Palantir bisher ein Plus von +103,83 %.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,97 % 1 Monat +4,83 % 3 Monate +15,55 % 1 Jahr +290,18 %

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 335,91 Mrd. wert.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.