Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie verliert deutlich -4,53 % - 17.10.2025

Mit einer Performance von -4,53 % musste die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -37,39 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -12,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) auf -17,23 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,10 % 1 Monat -14,02 % 3 Monate -37,39 % 1 Jahr +35,99 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 267 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,35 Mrd. wert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.