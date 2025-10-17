Heute am 17.10.2025: flatexDEGIRO Aktie im Anlegerfokus

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO

    Am heutigen Handelstag muss die flatexDEGIRO Aktie bisher Verluste von -1,87 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der flatexDEGIRO Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    flatexDEGIRO Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Am heutigen Handelstag musste die flatexDEGIRO Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,87 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die flatexDEGIRO-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +17,60 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -1,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +109,88 % gewonnen.

    flatexDEGIRO Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,15 %
    1 Monat +15,16 %
    3 Monate +17,60 %
    1 Jahr +113,06 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur flatexDEGIRO Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der flatexDEGIRO Aktie, die durch eine Prognoseerhöhung für 2025 gestützt wird. Die Teilnehmer sind optimistisch bezüglich des Kryptogeschäfts und der Innovationskraft des Unternehmens, mit Erwartungen auf weitere Kursgewinne. Die technische Analyse des Charts wird als positiv bewertet, und die Aktie wird als angemessen bewertet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber flatexDEGIRO eingestellt.

    Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,49 Mrd. wert.

    flatexDEGIRO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    flatexDEGIRO

    -2,99 %
    -1,15 %
    +15,16 %
    +17,60 %
    +113,06 %
    +245,21 %
    +177,72 %
    +822,34 %
    +2.668,00 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111



