DeFi Technologies Aktie schmiert ab - 17.10.2025

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei DeFi Technologies insgesamt ein Minus von -38,81 % zu verkraften.

Am heutigen Handelstag musste die DeFi Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,59 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Allein seit letzter Woche ist die DeFi Technologies Aktie damit um -4,26 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,00 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die DeFi Technologies um -31,58 % verloren.

DeFi Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,26 % 1 Monat -20,00 % 3 Monate -38,81 % 1 Jahr -4,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DeFi Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung von Bitcoin und deren Einfluss auf die DeFi Technologies Aktie. Viele Teilnehmer befürchten, dass Bitcoin unter 100k fallen könnte, was zu Verkaufswellen führen würde. Einige sehen DeFi als stabil, während andere einen Rückgang auf 20 oder 10 Cent erwarten. Die technische Analyse zeigt eine stagnierende Bitcoin-Entwicklung, was Unsicherheit erzeugt. Positiv hervorgehoben werden die Cashreserven und die geringe Verschuldung von DeFi, was die Aktie attraktiv erscheinen lässt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DeFi Technologies eingestellt.

Informationen zur DeFi Technologies Aktie

Es gibt 386 Mio. DeFi Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 663,60 Mio. wert.

DeFi Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die DeFi Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DeFi Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.