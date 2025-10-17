    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius

    WDH/AKTIE IM FOKUS

    Fresenius stabil - JPM: 'Helios-Ängste' übertrieben

    Für Sie zusammengefasst
    • Fresenius-Aktien stabil trotz schwachem Marktumfeld.
    • Analystenkommentar: Ängste um Helios übertrieben.
    • Jahresverlauf: Aktien 40% im Plus, Rückschlag möglich.
    WDH/AKTIE IM FOKUS - Fresenius stabil - JPM: 'Helios-Ängste' übertrieben
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Medizinkonzerns Fresenius haben sich am Freitag in einem sehr schwachen Markt gut gehalten. Mit 47,20 Euro notierten sie am Vormittag fast unverändert, während der Dax um gut zwei Prozent einknickte. In dem schwachen Marktumfeld waren vor allem defensive Werte gefragt, zu denen auch Fresenius zählt. Hinzu kam ein positiver Analystenkommentar der Bank JPMorgan.

    Analyst David Adlington schrieb, dass die Ängste von Anlegern mit Blick auf die Krankenhaustochter Helios übertrieben seien. Zwar seien die aktuellen Pläne der Bundesregierung für Krankenhausausgaben nicht das Idealszenario, aber das Kostenerstattungsumfeld dürfte immer noch das beste seit langer Zeit werden.

    Die Fresenus-Aktie war in den vergangenen zwei Tagen um bis zu knapp 5 Prozent gefallen. Grund dafür ist die Bemühung von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU), die Krankenkassenbeiträge für Millionen Versicherte im nächsten Jahr insgesamt stabil zu halten. Das Kabinett hatte dazu am Mittwoch ein Sparpaket von zwei Milliarden Euro auf den Weg gebracht, das den Druck für neue Beitragserhöhungen auflösen soll. Es sieht Ausgabenbremsen vor allem bei den Kliniken vor.

    Mit dem aktuellen Rückschlag könnte vorerst auch der Ausbruchsversuch der Fresenius-Aktien über den Bereich um die 48 Euro gescheitert sein. Am Dienstag war der Kurs noch bis auf gut 49 Euro und damit auf ein Hoch seit Februar gestiegen, bevor es wieder nach unten ging. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Papiere aber immer noch gut 40 Prozent im Plus. Dabei liefert vor allem der Konzernumbau unter Vorstandschef Michael Sen Rückenwind./mis/edh/zb

    ISIN:DE0005785604WKN:578560

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 47,20 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -2,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 26,71 Mrd..

    Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +3,31 %/+20,18 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
