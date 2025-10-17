JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einem Kapitalmarkttag des Konzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Das Unternehmen habe den mittelfristigen Ausblick bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei gleiche ein besserer Ausblick für das Healthcare-Geschäft einen tristeren Ausblick für Life Science aus./rob/mis/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:25 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:25 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 111,1EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 155

Kursziel alt: 155

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



