JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einem Kapitalmarkttag des Konzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Das Unternehmen habe den mittelfristigen Ausblick bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei gleiche ein besserer Ausblick für das Healthcare-Geschäft einen tristeren Ausblick für Life Science aus./rob/mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 111,1EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 155
Kursziel alt: 155
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
