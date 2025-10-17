    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care
    JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die Geschäftsbeschleunigung des Dialyseanbieters im zweiten Halbjahr sollte in der Spur sein, doch seien die Volumina immer noch schwach, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem nehme der Gegenwind von der Währungsseite zu./rob/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:28 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 46,56EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: David Adlington
    Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 41,50
    Kursziel alt: 41,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


