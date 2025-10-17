JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die Geschäftsbeschleunigung des Dialyseanbieters im zweiten Halbjahr sollte in der Spur sein, doch seien die Volumina immer noch schwach, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem nehme der Gegenwind von der Währungsseite zu./rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 46,56EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 41,50

Kursziel alt: 41,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,50 € , was einem Rückgang von -10,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer