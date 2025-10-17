JPMorgan
JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Die angesichts der Krankenhaus-Gebühren-Pläne der Bundesregierung aufgekommenen Sorgen vieler Investoren mit Blick auf die Tochter Helios seien übertrieben, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar seien die Pläne nicht das Idealszenario, aber das Kostenerstattungsumfeld dürfte immer noch das beste seit langer Zeit werden./rob/mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 47,20EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 49,10
Kursziel alt: 49,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
