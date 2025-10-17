"Gold und Silber sind völlig außer Kontrolle geraten" – Was ist da los?

Zudem wurden die Märkte von der Bekanntgabe der finanziellen Probleme zweier großer Regionalbanken und Betrugsvorwürfen getroffen, was die Bedenken über mögliche größere kreditbezogene Verluste verstärkte.

In einer Telefonkonferenz diese Woche erklärte Fed-Chef Jerome Powell, dass die Federal Reserve bereit sei, eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte vorzunehmen. Händler erwarten, dass dies im Dezember erneut geschehen könnte. Gold, das keine Zinsen abwirft, profitiert traditionell von einem Niedrigzinsumfeld.

Zusätzlich meldeten zwei Automobilunternehmen Insolvenz an, was die Nachfrage nach sicheren Anlagewerten wie Gold und Silber ankurbelte. "Wenn man eine Kakerlake sieht, gibt es wahrscheinlich noch mehr", kommentierte Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, in Bezug auf die Insolvenzen von First Brands und Tricolor Holdings.

Die steigenden Handelsängste, die durch den Zollstreit zwischen den USA und China geschürt werden, pushen die Rohstoffpreise ebenfalls.

Der US-Dollar kämpft mit einer überzogenen Bewertung und einer nicht nachhaltigen Fiskalpolitik, was dazu führt, dass Anleger Gold bevorzugen, um sich gegen den US-Dollar abzusichern. "Das spiegelt die schwierigen fiskalischen Aussichten für traditionelle sichere Währungen wie den japanischen Yen und den Euro wider", zitierte SeekingAlpha Francesca Fornasari von Insight Investment.

"Gold und Silber sind völlig außer Kontrolle geraten. Silber hat seit Jahresbeginn rund 80 Prozent an Wert gewonnen, Gold immerhin rund 60 Prozent. Rücksetzer von weniger als 2 Prozent zeigen, wie robust die Nachfrage nach den Edelmetallen derzeit ist. Diese Dynamik verdeutlicht, dass Investoren zunehmend Schutz in sicheren Häfen suchen – ein klares Zeichen wachsender Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten", so Jürgen Molnar, Kapitalmarktexperte von RoboMarkets.

ANZ hob ihre Goldpreisprognose auf 4.400 US-Dollar pro Unze bis Ende des Jahres an, mit einem möglichen Höchststand von fast 4.600 US-Dollar bis Juni 2026. Wenn es nach der australisch-neuseeländischen Bank geht, wäre der Goldhunger der Marktteilnehmer für dieses Jahr gestillt.

Edelmetallminen-Aktien erreichten neue 52-Wochen-Höchststände, darunter Agnico Eagle Mines, Alamos Gold und Barrick, da die steigenden Metallpreise die Unternehmensgewinne scheinbar nahezu ungebremst ankurbeln.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



