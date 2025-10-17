Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 17.10. - ATX schwach -1,82 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 23.773,35 PKT und verliert bisher -1,29 %.
Top-Werte: Continental +4,08 %, Fresenius Medical Care +0,83 %, Siemens Healthineers +0,57 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -4,51 %, Commerzbank -2,40 %, Allianz -2,34 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:54) bei 29.400,28 PKT und fällt um -0,99 %.
Top-Werte: Lanxess +0,93 %, RENK Group +0,75 %, Sartorius Vz. +0,15 %
Flop-Werte: DWS Group -3,97 %, Bilfinger -3,30 %, Gerresheimer -3,06 %
Der TecDAX steht bei 3.637,13 PKT und verliert bisher -0,96 %.
Top-Werte: Siemens Healthineers +0,57 %, 1&1 +0,46 %, Sartorius Vz. +0,15 %
Flop-Werte: Elmos Semiconductor -2,41 %, Infineon Technologies -1,97 %, Nemetschek -1,86 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 5.569,12 PKT und fällt um -1,01 %.
Top-Werte: EssilorLuxottica +9,37 %, DANONE +1,11 %, BBVA +0,99 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -4,51 %, BNP Paribas (A) -2,85 %, Banco Santander -2,67 %
Der ATX steht aktuell (09:59:54) bei 4.596,19 PKT und fällt um -1,82 %.
Top-Werte: Oesterreichische Post +0,34 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,04 %, Raiffeisen Bank International -0,34 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -3,91 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,40 %, BAWAG Group -2,89 %
Der SMI steht bei 12.518,75 PKT und verliert bisher -0,85 %.
Top-Werte: Swisscom +0,87 %, Nestle +0,73 %, Alcon +0,54 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -3,50 %, UBS Group -1,46 %, ABB -1,40 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:23) bei 8.109,33 PKT und fällt um -0,81 %.
Top-Werte: EssilorLuxottica +9,37 %, Eurofins Scientific +1,37 %, Pernod Ricard +1,26 %
Flop-Werte: Societe Generale -3,37 %, BNP Paribas (A) -2,85 %, Thales -2,41 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:56:27) bei 2.693,01 PKT und fällt um -1,27 %.
Top-Werte: Getinge (B) -0,18 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,20 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,64 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -7,07 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -2,20 %, Skanska (B) -1,84 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.900,00 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,10 %, Public Power 0,00 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,06 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -3,92 %, Viohalco -3,31 %, Piraeus Port Authority -2,50 %
